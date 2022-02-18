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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 февраля
В Украине за минувшие сутки зафиксировано почти 35 тысяч новых случаев коронавируса, 282 человека скончалось. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщает пресс-служба Минздрава.
"За сутки 17 февраля в Украине зафиксировано 34 938 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.
Также за прошедшие сутки:
- госпитализировано - 3 323;
- летальных случаев - 282;
- выздоровело - 29 254 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 4 672 198 человек;
- выздоровело - 3 896 009 человек;
- летальных случаев - 104 106;
- проведено ПЦР-тестирования - 19 288 823.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 4538;
Винницкая область – 687;
Волынская область – 1118;
Днепропетровская область – 2712;
Донецкая область – 1833;
Житомирская область – 1706;
Закарпатская область – 446;
Запорожская область – 1405;
Ивано-Франковская область – 536;
Киевская область – 1316;
Кировоградская область – 461;
Луганская область – 748;
Львовская область – 1490;
Николаевская область – 1235;
Одесская область – 3587;
Полтавская область – 1668;
Ровенская область – 824;
Сумская область – 1118;
Тернопольская область – 608;
Харьковская область – 1800;
Херсонская область – 980;
Хмельницкая область – 1354;
Черкасская область – 1273;
Черновицкая область – 381;
Черниговская область – 1114.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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