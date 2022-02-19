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Правозащитники "Восток SOS" опубликовали экстренные контакты для жителей Донбасса

19.02.2022 17:00
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Правозащитники "Восток SOS" опубликовали экстренные контакты для жителей Донбасса

В связи с обострением ситуации на востоке Украины правозащитная организация Восток SOS предлагает помощь своих специалистов не зависимо от времени суток и дня недели.
Обратиться к ним можно по этим номерам:
Общие вопросы:
+38 (068) 220 43 37
+38 (095) 397 98 48
+38 (093) 923 14 86
Юридическая помощь, Донецкая область:
+38 (068) 664 21 04
+38 (099) 297 64 34
Юридическая помощь, Луганская область:
+38 (068) 827 28 95
+38 (095) 374 82 70
Мне нужна помощь. Что делать?
Если вам нужна помощь, но с нами не удалось связаться оперативно. Заполните эту анкету и мы с вами свяжемся: https://forms.gle/4gYzGNbRZwWMxXRj8
Я хочу помочь. Что делать?
Если вы можете помочь финансово или предоставить жилье людям, которые выезжают с оккупированных территорий или прифронта, заполните анкету: https://forms.gle/DTb7UYimbJiu4n8n7



Теги: Донбасс, помощь, контакты, правозащитники
 
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