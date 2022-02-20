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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 февраля

20.02.2022 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 февраля

В Украине за минувшую субботу зафиксировано 17 448 новых случаев заболевания коронавирусом СOVID-19. Это почти в два раза меньше показателя за пятницу, сообщает Минздрав в воскресенье, 20 февраля.
Среди новых заболевших: детей – 1 473, медработников – 142. В больницы госпитализировано – 3 172 человека, летальных исходов – 152, выздоровели – 11 963 человека.
Больше всего новых случаев инфекции выявлено в Киеве (2 126), Харьковской (1 398) и Днепропетровской областях (1 077).
За все время пандемии в Украине заболело – 4 720 771 человек, выздоровело – 3 938 459, летальных исходов – 104 518.
Число новых случаев СOVID-19 в регионах Украины:
Киев – 2 126
Винницкая – 292
Волынская – 336
Днепропетровская – 1 077
Донецкая – 925
Житомирская – 720
Закарпатская – 275
Запорожская – 753
Ивано-Франковская – 328
Киевская – 574
Кировоградская – 321
Луганская – 253
Львовская – 635
Николаевская – 945
Одесская – 953
Полтавская – 541
Ровенская – 333
Сумская – 996
Тернопольская – 394
Харьковская – 1 398
Херсонская – 867
Хмельницкая – 861
Черкасская – 823
Черновицкая – 247
Черниговская – 475.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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