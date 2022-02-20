Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 февраля

20.02.2022 11:00

В Украине за минувшую субботу зафиксировано 17 448 новых случаев заболевания коронавирусом СOVID-19. Это почти в два раза меньше показателя за пятницу, сообщает Минздрав в воскресенье, 20 февраля.

Среди новых заболевших: детей – 1 473, медработников – 142. В больницы госпитализировано – 3 172 человека, летальных исходов – 152, выздоровели – 11 963 человека.

Больше всего новых случаев инфекции выявлено в Киеве (2 126), Харьковской (1 398) и Днепропетровской областях (1 077).

За все время пандемии в Украине заболело – 4 720 771 человек, выздоровело – 3 938 459, летальных исходов – 104 518.

Число новых случаев СOVID-19 в регионах Украины:

Киев – 2 126

Винницкая – 292

Волынская – 336

Днепропетровская – 1 077

Донецкая – 925

Житомирская – 720

Закарпатская – 275

Запорожская – 753

Ивано-Франковская – 328

Киевская – 574

Кировоградская – 321

Луганская – 253

Львовская – 635

Николаевская – 945

Одесская – 953

Полтавская – 541

Ровенская – 333

Сумская – 996

Тернопольская – 394

Харьковская – 1 398

Херсонская – 867

Хмельницкая – 861

Черкасская – 823

Черновицкая – 247

Черниговская – 475.