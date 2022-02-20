- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 февраля11:00
- Правозащитники "Восток SOS" опубликовали экстренные контакты для жителей Донбасса17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 февраля15:00
- Резников обратился к жителям ОРДЛО14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 февраля13:00
- Минздрав Украины одобрил «Паксловид» для лечения COVID-1917:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 февраля14:00
- С Закарпатья на Донбасс отправился "Поезд единения"09:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 февраля13:00
- Ряд украинских сайтов подверглись масштабной DDOS-атаке08:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 февраля
В Украине за минувшую субботу зафиксировано 17 448 новых случаев заболевания коронавирусом СOVID-19. Это почти в два раза меньше показателя за пятницу, сообщает Минздрав в воскресенье, 20 февраля.
Среди новых заболевших: детей – 1 473, медработников – 142. В больницы госпитализировано – 3 172 человека, летальных исходов – 152, выздоровели – 11 963 человека.
Больше всего новых случаев инфекции выявлено в Киеве (2 126), Харьковской (1 398) и Днепропетровской областях (1 077).
За все время пандемии в Украине заболело – 4 720 771 человек, выздоровело – 3 938 459, летальных исходов – 104 518.
Число новых случаев СOVID-19 в регионах Украины:
Киев – 2 126
Винницкая – 292
Волынская – 336
Днепропетровская – 1 077
Донецкая – 925
Житомирская – 720
Закарпатская – 275
Запорожская – 753
Ивано-Франковская – 328
Киевская – 574
Кировоградская – 321
Луганская – 253
Львовская – 635
Николаевская – 945
Одесская – 953
Полтавская – 541
Ровенская – 333
Сумская – 996
Тернопольская – 394
Харьковская – 1 398
Херсонская – 867
Хмельницкая – 861
Черкасская – 823
Черновицкая – 247
Черниговская – 475.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 апреля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 мая
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 июля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 августа
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 сентября
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 октября
- На Донбассе за сутки 136 обстрелов, у ВСУ 2 погибших и 4 раненых09:00
- КПВВ "Счастье" закрыли из-за обстрелов08:30
- В ОРДО установили лимит выдачи наличных в банкоматах16:00
- В КП "Вода Донбасса" рассказали о последствиях обстрела насосной станции14:00
- На Донбасс прибыли депутаты Верховной Рады13:00
- Оккупанты 66 раз открывали огонь на Донбассе за минувшие сутки11:00
- В ОРДО заявили о повреждении Южно-Донбасского водопровода10:00
- Пасечник запретил выезд из "ЛНР" мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет09:00
- Пушилин подписал приказ о всеобщей мобилизации08:30
- Пушилин объявил эвакуацию населения "ДНР" в Россию16:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 февраля11:00
- В ОДКБ предложили отправить на Донбасс своих "миротворцев"10:00
- На Донбассе за сутки 136 обстрелов, у ВСУ 2 погибших и 4 раненых09:00
- КПВВ "Счастье" закрыли из-за обстрелов08:30
- Правозащитники "Восток SOS" опубликовали экстренные контакты для жителей Донбасса17:00
- В ОРДО установили лимит выдачи наличных в банкоматах16:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 февраля15:00
- В КП "Вода Донбасса" рассказали о последствиях обстрела насосной станции14:00
- На Донбасс прибыли депутаты Верховной Рады13:00
- Россия закрыла выезд в ОРДЛО12:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?15:00
- От госрегулирования до продуктовых карточек. Как планируют сдержать цены?17:00
- Приоритеты-2022 в законопроектах16:00
- Укрепить иммунитет – легко!18:00
- Пушилин объявил эвакуацию населения "ДНР" в Россию
- На Донбасс прибыли депутаты Верховной Рады
- В ОРДО заявили о повреждении Южно-Донбасского водопровода
- Пушилин подписал приказ о всеобщей мобилизации
- Иностранные журналисты побывали на месте обстрела детсада в Станице Луганской
- Россия закрыла выезд в ОРДЛО
- В Станице Луганской под обстрел оккупантов попал детский сад
- У Vodafone возникли проблемы на Донбассе
- В КП "Вода Донбасса" рассказали о последствиях обстрела насосной станции
- Резников обратился к жителям ОРДЛО