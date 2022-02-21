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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 февраля
За минувшие сутки, 20 февраля, в Украине зафиксировано 13 562 случая коронавируса. Умерли 127 человек. Об этом сообщает Минздрав.
Больше всего новых заражений в Киеве и на Днепропетровщине.
Отмечается, что за сутки в Украине госпитализировали 1886 человек; выздоровели - 13 904 человека.
Протестировано методом ПЦР - 17 065 человек, методом ИФА - 2272, экспресс-тестами - 27 091.
За все время пандемии в стране заболели - 4 734 333 человека; выздоровели - 3 952 363 человека; умерли - 104 645.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 2297;
Винницкая область-140;
Волынская область-443;
Днепропетровская область-1353;
Донецкая область-593;
Житомирская область-480;
Закарпатская область – 137;
Запорожская область-564;
Ивано-Франковская область – 126;
Киевская область-484;
Кировоградская область-313;
Луганская область – 188;
Львовская область-290;
Николаевская область-1099;
Одесская область – 1011;
Полтавская область-502;
Ровенская область – 251;
Сумская область – 251;
Тернопольская область – 156;
Харьковская область-911;
Херсонская область-582;
Хмельницкая область-203;
Черкасская область-633;
Черновицкая область – 184;
Черниговская область-368.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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