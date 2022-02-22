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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 февраля

22.02.2022 16:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 февраля

В Украине за сутки 21 февраля зафиксировали 24 440 новых случаев коронавируса. Умерли 287 человек. Об этом сообщает Минздрав.
Больше всего новых заражений в Киеве, Днепропетровской и Николаевской областях.
За сутки госпитализировали 1553 человека, выздоровели - 33 238 человек.
Протестировано методом ПЦР - 39762 человека, методом ИФА - 4890, экспресс-тестами - 52 320.
За все время пандемии в стране заболели - 4 758 773 человека; выздоровели - 3 985 601 человек; умерли 104 932 человека.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 4193;
Винницкая область-490;
Волынская область-835;
Днепропетровская область-2159;
Донецкая область-1366;
Житомирская область-540;
Закарпатская область-415;
Запорожская область – 1393;
Ивано-Франковская область – 164;
Киевская область-1149;
Кировоградская область-488;
Луганская область-518;
Львовская область-821;
Николаевская область-1255;
Одесская область – 1664;
Полтавская область-1490;
Ровенская область-659;
Сумская область-562;
Тернопольская область-438;
Харьковская область-588;
Херсонская область-765;
Хмельницкая область-533;
Черкасская область-1105;
Черновицкая область – 276;
Черниговская область-574.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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