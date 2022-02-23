Данилов объявил о введении ЧП в Украине

23.02.2022 13:00

Совет национальной безопасности и обороны ввел чрезвычайное положение на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, поскольку там этот режим действует с 2014 года. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.

"На нашей жизни режим ЧП практически никак не будет отражаться радикально, ситуация будет отрабатываться максимально корректно", - сказал Данилов.

Он перечислил меры ЧП: усиление охраны общественного порядка, ограничение движения транспорта и его осмотр, проверки документов у граждан.

По словам Данилова, режим чрезвычайного положения будет меняться в зависимости от тех или иных территорий. Более строгий режим ЧП будет на границах с Россией и Беларусью.

При этом решения по введению комендантского часа будут приниматься штабами на местах в случае необходимости.

Чрезвычайное положение планируется ввести на 30 дней, режим может быть продлен до 60 дней.