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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 февраля
В Украине за минувшие сутки, 22 февраля, зафиксировано 25 062 заражения коронавирусом. Умерли 297 человек, это на 10 человек больше, чем сутками ранее. Об этом сообщает Минздрав.
Больше всего новых случаев в Киеве и Днепропетровской области.
Госпитализировали 3 140 человек, выздоровели - 37 432 человека. Протестировано методом ПЦР - 47 206 человек, методом ИФА – 5691 человек, экспресс-тестами - 60 499 человек.
За все время пандемии в стране заболели - 4 783 835 человек; выздоровели - 4 023 033 человека; умерли 105 229 человек.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев — 3699;
Винницкая область — 523;
Волынская область — 786;
Днепропетровская область — 2343;
Донецкая область — 1523;
Житомирская область — 870;
Закарпатская область — 385;
Запорожская область — 1274;
Ивано-Франковская область — 424;
Киевская область — 1317;
Кировоградская область — 414;
Луганская область — 701;
Львовская область — 557;
Николаевская область — 1120;
Одесская область — 1142;
Полтавская область — 1686;
Ровенская область — 617;
Сумская область — 591;
Тернопольская область — 372;
Харьковская область — 767;
Херсонская область — 792;
Хмельницкая область — 1173;
Черкасская область — 1323;
Черновицкая область — 294;
Черниговская область — 369.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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