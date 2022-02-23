Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 февраля

23.02.2022 15:00

В Украине за минувшие сутки, 22 февраля, зафиксировано 25 062 заражения коронавирусом. Умерли 297 человек, это на 10 человек больше, чем сутками ранее. Об этом сообщает Минздрав.

Больше всего новых случаев в Киеве и Днепропетровской области.

Госпитализировали 3 140 человек, выздоровели - 37 432 человека. Протестировано методом ПЦР - 47 206 человек, методом ИФА – 5691 человек, экспресс-тестами - 60 499 человек.

За все время пандемии в стране заболели - 4 783 835 человек; выздоровели - 4 023 033 человека; умерли 105 229 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев — 3699;

Винницкая область — 523;

Волынская область — 786;

Днепропетровская область — 2343;

Донецкая область — 1523;

Житомирская область — 870;

Закарпатская область — 385;

Запорожская область — 1274;

Ивано-Франковская область — 424;

Киевская область — 1317;

Кировоградская область — 414;

Луганская область — 701;

Львовская область — 557;

Николаевская область — 1120;

Одесская область — 1142;

Полтавская область — 1686;

Ровенская область — 617;

Сумская область — 591;

Тернопольская область — 372;

Харьковская область — 767;

Херсонская область — 792;

Хмельницкая область — 1173;

Черкасская область — 1323;

Черновицкая область — 294;

Черниговская область — 369.