Зеленский издал указ о призыве резервистов и объявил налоговые каникулы

23.02.2022 09:00

Президент Владимир Зеленский издал указ о призыве резервистов в особый период. Об этом он сказал в видеообращении к украинской нации во вторник, 22 февраля.

Глава государства подчеркнул, что "речь идет исключительно о гражданах, отнесенных к оперативному резерву".

"Резервисты должны повысить готовность украинской армии ко всем возможным изменениям в оперативной обстановке", – сказал Зеленский и добавил, что в ближайшее время также будет проведено учебное собрание резервистов системы теробороны.

Президент подчеркнул, что "на сегодняшний день нет необходимости в общей мобилизации".

"Нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования", – резюмировал Зеленский.

Кроме того, он анонсировал запуск в стране программы "экономического патриотизма". Она включает снижение налоговой нагрузки на бизнес и уменьшение проверок.

"Целевые программы поддержки отдельных отраслей. Уменьшение налоговой нагрузки на бизнес и ограничение проверок. Это стимулы для привлечения средств населения в бизнес и банковскую систему. Снижение НДС на бензин и дизель. Это позволит снизить цены на заправки. Наша цель - обретение экономической независимости. Особенно в энергетике", - сказал он.