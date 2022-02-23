Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Зеленский издал указ о призыве резервистов и объявил налоговые каникулы

23.02.2022 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Зеленский издал указ о призыве резервистов и объявил налоговые каникулы

Президент Владимир Зеленский издал указ о призыве резервистов в особый период. Об этом он сказал в видеообращении к украинской нации во вторник, 22 февраля.
Глава государства подчеркнул, что "речь идет исключительно о гражданах, отнесенных к оперативному резерву".
"Резервисты должны повысить готовность украинской армии ко всем возможным изменениям в оперативной обстановке", – сказал Зеленский и добавил, что в ближайшее время также будет проведено учебное собрание резервистов системы теробороны.
Президент подчеркнул, что "на сегодняшний день нет необходимости в общей мобилизации".
"Нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования", – резюмировал Зеленский.
Кроме того, он анонсировал запуск в стране программы "экономического патриотизма". Она включает снижение налоговой нагрузки на бизнес и уменьшение проверок.
"Целевые программы поддержки отдельных отраслей. Уменьшение налоговой нагрузки на бизнес и ограничение проверок. Это стимулы для привлечения средств населения в бизнес и банковскую систему. Снижение НДС на бензин и дизель. Это позволит снизить цены на заправки. Наша цель - обретение экономической независимости. Особенно в энергетике", - сказал он.



Теги: призыв, каникулы, налоги, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх