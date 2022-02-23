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Зеленский издал указ о призыве резервистов и объявил налоговые каникулы
Президент Владимир Зеленский издал указ о призыве резервистов в особый период. Об этом он сказал в видеообращении к украинской нации во вторник, 22 февраля.
Глава государства подчеркнул, что "речь идет исключительно о гражданах, отнесенных к оперативному резерву".
"Резервисты должны повысить готовность украинской армии ко всем возможным изменениям в оперативной обстановке", – сказал Зеленский и добавил, что в ближайшее время также будет проведено учебное собрание резервистов системы теробороны.
Президент подчеркнул, что "на сегодняшний день нет необходимости в общей мобилизации".
"Нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования", – резюмировал Зеленский.
Кроме того, он анонсировал запуск в стране программы "экономического патриотизма". Она включает снижение налоговой нагрузки на бизнес и уменьшение проверок.
"Целевые программы поддержки отдельных отраслей. Уменьшение налоговой нагрузки на бизнес и ограничение проверок. Это стимулы для привлечения средств населения в бизнес и банковскую систему. Снижение НДС на бензин и дизель. Это позволит снизить цены на заправки. Наша цель - обретение экономической независимости. Особенно в энергетике", - сказал он.
Теги: призыв, каникулы, налоги, Зеленский
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