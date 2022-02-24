Обнародован перечень госресурсов для получения информации

24.02.2022 17:00

Министерство культуры и информационной политики обнародовало в Telegram перечень официальных государственных каналов для получения достоверной информации. Кроме того, ведомство призвало граждан "сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома".



Офис президента Украины (https://www.facebook.com/president.gov.ua),

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua),

Кабинет министров Украины (https://www.facebook.com/KabminUA),

Министерство обороны Украины (https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA),

Министерство внутренних дел Украины (https://www.facebook.com/mvs.gov.ua),

Национальная полиция Украины (https://www.facebook.com/UA.National.Police),

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA),

Государственная пограничная служба Украины (https://www.facebook.com/DPSUkraine),

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (https://www.facebook.com/StratcomCentreUA),

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины (https://www.facebook.com/dsszzi),

Сухопутные войска ВС Украины (https://www.facebook.com/UkrainianLandForces),

Военно-морские силы ВСУ (https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua),

Территориальная оборона ВСУ (https://www.facebook.com/TerritorialDefenseForces).



Каналы для получения информации относительно движения транспорта и работы инфраструктуры:

Министерство инфраструктуры Украины (https://t.me/miUkraune),

Укрзализныця (https://t.me/UkrzalInfo),

Украэрорух (https://t.me/uksatse_official),

Укравтодор (https://www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua),

Международный аэропорт "Борисполь" (https://www.facebook.com/airportboryspil/),

Администрация морских портов Украины (https://www.facebook.com/uspa.gov.ua),

Международный аэропорт "Львов" (https://www.facebook.com/lvivinternationalairport/),

Государственная служба Украины по безопасности на транспорте (https://www.facebook.com/DSBT.UA).