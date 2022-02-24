- В офисе президента сообщили о ситуации на фронте13:00
- Россия напала на Украину11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 февраля15:00
- Данилов объявил о введении ЧП в Украине13:00
- Кабмин рекомендовал украинцам не ездить в Россию и ОРДЛО12:00
- Зеленский издал указ о призыве резервистов и объявил налоговые каникулы09:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 февраля16:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 февраля15:00
- В Одессе прошел многотысячный Марш единства (ВИДЕО)12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 февраля11:00
В офисе президента сообщили о ситуации на фронте
В результате военного нападения России на Украину в четверг, 24 февраля, погибли уже 40 военных и 10 гражданских, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
"Российские войска перешли через Крымский перешеек и развивают наступление в двух направлениях - на Мелитополь и на Херсон. Военные занимают оборону на этих направлениях и готовятся останавливать наступление. Наиболее удачная ситуация в зоне ООС. Все атаки там отбиты, линия обороны не прорвана. Отбито Счастье, подбито много техники противника Под Харьковом идут бои в 4-5 км на север от города. Подбили 4 танка противника. Сбито 6 российских самолетов. В Черниговской области на 5-10 км продвинулись, но Киев защищен надежно, их будут ждать ожесточенные бои", - рассказал он.
Также Арестович сообщил о жертвах нападения России.
"Я знаю, что на сейчас более 40 погибших и несколько десятков раненых", - сообщил он.
"Путин не будет бить по гражданским объектам, ему нужно сохранить лояльность населения. Они работают по объектам ВСУ, а ВСУ работают по ним", - отметил Арестович.
Также Арестович заявил, что военные РФ пытаются войти на территорию Украины с белорусского направления:
"Белорусское направление: появились отдельные отряды по два-три танка, два-три БМП, 50 военнослужащих, которые пробуют зайти на нашу территорию. Встречают отпор и отходят сразу же. То есть это вход-выход, мы не можем сказать, что они продвигаются. Военные силы мониторят ситуацию", - сказал он.
Теги: Россия, война, фронт, ситуация
- Мнение эксперта: второй фронт Путина может быть началом третьей мировой войны
- Кого заберут на фронт в случае полномасштабной войны в Украине
- Боевые подразделения ВСУ могут быстро прорвать линию фронта "ДНР"
- НАТО из Стамбула ударило по России
- Они уже не скрывают свое истинное лицо: российский писатель Проханов предложил в ответ на ракеты Трампа нанести удар по украинскому Донбассу (ВИДЕО)
- Разведка сообщила, кто является "главным артиллеристом Путина" на Донбассе
- Укрзализныця запланировала эвакуационные рейсы из прифронтовых районов12:00
- На КПВВ с ОРДО из-за обстрелов свернули пункты ГСЧС17:00
- На Донбассе полностью или частично обесточены 13 населенных пунктов16:00
- В Мариуполе прошла акция против агрессии РФ11:00
- Сутки в ООС: 96 обстрелов, один военный погиб, шестеро ранены10:00
- Вчера через КПВВ в Еленовке проследовали 236 человек14:00
- В "ДНР" объявили "весенний призыв"10:00
- Сутки в ООС: 84 обстрела, двое погибших и 12 раненых09:00
- РФ признала "независимость" "ЛДНР"08:00
- Из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция17:00
- В офисе президента сообщили о ситуации на фронте13:00
- Укрзализныця запланировала эвакуационные рейсы из прифронтовых районов12:00
- Россия напала на Украину11:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- На КПВВ с ОРДО из-за обстрелов свернули пункты ГСЧС17:00
- На Донбассе полностью или частично обесточены 13 населенных пунктов16:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 февраля15:00
- YouTube заблокировала аккаунт главаря "ДНР"14:00
- Данилов объявил о введении ЧП в Украине13:00
- Кабмин рекомендовал украинцам не ездить в Россию и ОРДЛО12:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?15:00
- От госрегулирования до продуктовых карточек. Как планируют сдержать цены?17:00
- Приоритеты-2022 в законопроектах16:00
- Путин обозначил границы "признанных" РФ "ЛДНР" и выдвинул Украине новый "ультиматум"
- В "ДНР" объявили "весенний призыв"
- В РФ заявили об уничтожении двух украинских БМП
- На КПВВ с ОРДО из-за обстрелов свернули пункты ГСЧС
- В Мариуполе прошла акция против агрессии РФ
- Сутки в ООС: 84 обстрела, двое погибших и 12 раненых
- Пасечник разрешил мобилизацию мужчин старше 55 лет
- Россия напала на Украину
- Вчера через КПВВ в Еленовке проследовали 236 человек
- Из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция