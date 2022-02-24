Зеленский внес в Раду проект закона о всеобщей мобилизации

24.02.2022 15:00

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об утверждении указа об общей мобилизации, а также проект закона оглашении состояния войны.

Документы зарегистрировали под номерами 7113 и 7114.

Законопроект об оглашении войны определен президентом как безотлагательный.