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"єПідтримку" можно использовать для помощи армии
25.02.2022 17:00
Деньги с "єПідтримки" теперь можно потратить на помощь украинской армии. Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
"Деньги с "єПідтримки" можно потратить на помощь украинской армии. Средства можно перевести через Portmone - всю сумму выплаты в 1000 грн или остаток, который у вас есть на банковской карте "єПідтримки"", - отметил он.
Сделать это можно по ссылке.
Теги: помощь, армия, COVID-19, тысяча
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