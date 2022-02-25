"єПідтримку" можно использовать для помощи армии

25.02.2022 17:00

Деньги с "єПідтримки" теперь можно потратить на помощь украинской армии. Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Деньги с "єПідтримки" можно потратить на помощь украинской армии. Средства можно перевести через Portmone - всю сумму выплаты в 1000 грн или остаток, который у вас есть на банковской карте "єПідтримки"", - отметил он.

Сделать это можно по ссылке.