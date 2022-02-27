В Минобороны озвучили потери войск РФ за предыдущие 3 суток

27.02.2022 13:00

В Минобороны обнародовали суммарные ориентировочные потери врага за трое предыдущих суток (24,25,26) захватнической войны Российской Федерации в Украине. Об этом в фейсбуке сообщила заместитель главы Минобороны Анна Маляр.

- Самолеты 27

- вертолеты 26

- Танки 146

- Боевые бронированные машины 706

- Пушек 49

- ЗРК БУК 1

- Град 4

- автомобильная техника 30

- Цистерны 60

- БПЛА ОТР 2

- Корабли/катера 2

- средства ПВО

- личный состав ориентировочно 4300 (уточняется).

Маляр отметила, что информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя.