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В Минобороны озвучили потери войск РФ за предыдущие 3 суток
27.02.2022 13:00
В Минобороны обнародовали суммарные ориентировочные потери врага за трое предыдущих суток (24,25,26) захватнической войны Российской Федерации в Украине. Об этом в фейсбуке сообщила заместитель главы Минобороны Анна Маляр.
- Самолеты 27
- вертолеты 26
- Танки 146
- Боевые бронированные машины 706
- Пушек 49
- ЗРК БУК 1
- Град 4
- автомобильная техника 30
- Цистерны 60
- БПЛА ОТР 2
- Корабли/катера 2
- средства ПВО
- личный состав ориентировочно 4300 (уточняется).
Маляр отметила, что информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя.
Теги: Россия, война, войска, потери
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