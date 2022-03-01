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При ударе по Харьковской ОГА пострадали 6 человек
01.03.2022 11:00
В результате обстрела российскими войсками здания Харьковской ОГА во вторник, 1 марта, пострадали 6 человек, из них 1 ребенок. Число погибших уточняется. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что возгорание на кровле оперного театра ликвидировано. От ГСЧС привлечено более 40 человек и 7 единиц техники.
Теги: Харьков, обстрел, пострадавшие, ОГА
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