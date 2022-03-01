Последние новости раздела
- СБУ создала чат для информации о передвижении врага13:00
- При ударе по Харьковской ОГА пострадали 6 человек11:00
- Зеленский рассказал о ходе переговоров с РФ07:00
- Минцифра и Corezoid запустили чатбот для помощи переселенцам15:00
- В Минобороны озвучили потери войск РФ за предыдущие 3 суток13:00
- В Украине запустили сайт для поиска пленных и убитых солдат РФ12:00
- Минобороны обратилось с просьбой к жителям малых городов и сел15:00
- Ситуация с российским вторжением на утро 26 февраля10:00
- "єПідтримку" можно использовать для помощи армии17:00
- Обнародован перечень госресурсов для получения информации17:00
СБУ создала чат для информации о передвижении врага
01.03.2022 13:00
Служба безопасности Украины создала в мессенджере Telegram чат STOP Russian War, в который просит сообщать информацию о действиях российских войск.
Канал находится по адресу t.me/stop_russian_war_bot.
"Вы можете сразу сообщать нам оперативную информацию о передвижении вражеских войск, ДРГ или агентов", - говорится в сообщении.
В СБУ просят предоставлять информацию структурированно:
- Город, область события, время обнаружения, геолокация (если возможно).
- Количественный состав отмеченных сил врага и их тип.
- Дополнительная информация о направлениях движения, задачах и целях.
- Особые приметы подозрительных лиц.
Теги: информация, чат, СБУ, враг
Читайте также:
- В Донбассе СБУ "воспитала" торговцев "жучками"
- СБУ задержала своего офицера, который стал ДНРовским предателем и втянул в свои "дела" собственную мать
- СБУ запустила чат-бот для сообщений о передвижении российской техники и ДРГ
- Контактирующих с иностранными журналистами допрашивают в СБУ?
- Двух россиян осудили за взлом сети украинского мобильного оператора
- У донецкого предпринимателя изъяли шпионскую спецтехнику
- Мариуполь остался без электричества и отопления09:00
- Сегодня из Краматорска отправятся два эвакуационных поезда08:00
- Мариупольцев освободили от оплаты коммунальных услуг17:00
- ВСУ сбили российский самолет, бомбивший Мариуполь13:00
- Волноваха подверглась массированному артобстрелу15:00
- Ситуация в Мариуполе на утро 27 марта10:00
- Сегодня из Краматорска во Львов отправится эвакуационный поезд09:00
- Войска РФ захватили Станицу Луганскую, Крымское и Марковку14:00
- Обстановка в городах Донетчины на линии соприкосновения12:00
- Названо новое время прибытия эвакуационного поезда на Луганщину11:00
- СБУ создала чат для информации о передвижении врага13:00
- При ударе по Харьковской ОГА пострадали 6 человек11:00
- Мариуполь остался без электричества и отопления09:00
- Сегодня из Краматорска отправятся два эвакуационных поезда08:00
- Зеленский рассказал о ходе переговоров с РФ07:00
- Мариупольцев освободили от оплаты коммунальных услуг17:00
- Минцифра и Corezoid запустили чатбот для помощи переселенцам15:00
- ВСУ сбили российский самолет, бомбивший Мариуполь13:00
- В Беларуси огласили результаты референдума12:00
- Делегация Украины прибыла на переговоры с Россией11:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?15:00
- От госрегулирования до продуктовых карточек. Как планируют сдержать цены?17:00
- Приоритеты-2022 в законопроектах16:00
- Сегодня из Краматорска во Львов отправится эвакуационный поезд
- Сегодня из Краматорска отправятся два эвакуационных поезда
- Волноваха подверглась массированному артобстрелу
- ВСУ сбили российский самолет, бомбивший Мариуполь
- Войска РФ захватили Станицу Луганскую, Крымское и Марковку
- Ситуация в Мариуполе на утро 27 марта
- Обстановка в городах Донетчины на линии соприкосновения
- В Минобороны озвучили потери войск РФ за предыдущие 3 суток
- Путин перевел ядерное оружие в "особый режим"
- Минобороны обратилось с просьбой к жителям малых городов и сел