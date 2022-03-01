СБУ создала чат для информации о передвижении врага

01.03.2022 13:00

Служба безопасности Украины создала в мессенджере Telegram чат STOP Russian War, в который просит сообщать информацию о действиях российских войск.

Канал находится по адресу t.me/stop_russian_war_bot.

"Вы можете сразу сообщать нам оперативную информацию о передвижении вражеских войск, ДРГ или агентов", - говорится в сообщении.

В СБУ просят предоставлять информацию структурированно: