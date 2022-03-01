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СБУ создала чат для информации о передвижении врага

01.03.2022 13:00
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СБУ создала чат для информации о передвижении врага

Служба безопасности Украины создала в мессенджере Telegram чат STOP Russian War, в который просит сообщать информацию о действиях российских войск.
Канал находится по адресу t.me/stop_russian_war_bot.
"Вы можете сразу сообщать нам оперативную информацию о передвижении вражеских войск, ДРГ или агентов", - говорится в сообщении.
В СБУ просят предоставлять информацию структурированно:

  • Город, область события, время обнаружения, геолокация (если возможно).
  • Количественный состав отмеченных сил врага и их тип.
  • Дополнительная информация о направлениях движения, задачах и целях.
  • Особые приметы подозрительных лиц.


Теги: информация, чат, СБУ, враг
 
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