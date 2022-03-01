В Сеть выложили имена 120 тысяч россиян, воюющих в Украине

01.03.2022 13:00

Центр оборонных стратегий во вторник, 1 марта, заявил, что получил имена 120 тысяч российских военных, которые воюют на территории Украины. Список имен был выложен в открытый доступ.

Среди данных в списке также указывается табельный номер и место службы военного.