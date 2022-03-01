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Зеленский рассказал о ходе переговоров с РФ
01.03.2022 07:00
Украина пока не получила от переговоров с РФ желаемого результата. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении вечером, 28 февраля.
"Россия заявила свои позиции, от нас прозвучали встречные пункты – чтобы завершить войну. Некоторые сигналы мы получили. Когда делегация вернется в Киев, проанализируем услышанное и будем тогда определяться, как переходить ко второму раунду переговоров", - сказал Зеленский.
Теги: Россия, война, переговоры, Зеленский
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