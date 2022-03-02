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ДТЭК частично восстановила электроснабжение Мариуполя

02.03.2022 13:00
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ДТЭК частично восстановила электроснабжение Мариуполя

Аварийные бригады ДТЭК Донецкие электросети в ночь на среду, 2 марта, возобновили электропитание большей части Мариуполя, сообщается на сайте горсовета.
"Наши коммунальщики, работники компании ДТЭК героически вышли в поле. Под обстрелами пуль, снарядов они делали все, чтобы наш город мог жить и работать. Сегодня нам это удалось. В городе появился свет, восстановилась мобильная связь, насколько это возможно. Ночью мы пекли хлеб и сделали его в три раза больше. 26 тонн хлеба появилось в наших магазинах", - говорится в сообщении.
 



Теги: Донбасс, война, Мариуполь, ДТЭК, электроснабжение
 
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