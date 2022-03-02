- Оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 2 марта08:00
- ДТЭК восстановила электроснабжение в 65 городах и поселках14:00
- В Сеть выложили имена 120 тысяч россиян, воюющих в Украине13:00
- При ударе по Харьковской ОГА пострадали 6 человек11:00
- Зеленский рассказал о ходе переговоров с РФ07:00
- Минцифра и Corezoid запустили чатбот для помощи переселенцам15:00
- В Минобороны озвучили потери войск РФ за предыдущие 3 суток13:00
- В Украине запустили сайт для поиска пленных и убитых солдат РФ12:00
- Минобороны обратилось с просьбой к жителям малых городов и сел15:00
- Ситуация с российским вторжением на утро 26 февраля10:00
Оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 2 марта
Идут седьмые сутки героического противостояния Украинского народа российскому вторжению. Об этом сообщает Генштаб ВСУ сегодня 02.03.2022.
Как отмечается, на Подольском направлении противник силами тринадцати БТГр из состава Восточного ВО ВС РФ пытается продолжить наступление по рубежу Гореничи, Гостомель, Демидов в направлении Киева с целью блокирования столицы с северного и северо-западного направлений.
В Житомирской области находятся до трех БТГр из состава 5 общевойсковой армии.
"На Сиверском направлении до семнадцати БТГр оккупационных войск, несмотря на потери в живой силе и технике, продолжают наступательные действия с целью блокирования Киева с северо-востока. Захватчики остановлены в районах населенных пунктов Козелец, Бобровица, Макеев. На другом направлении, в районах населенных пунктов Свитильня, Перемога, Остролучье войска противника потеряли наступательный потенциал", - говорится в сводке.
Вражеские войска силами до двух БТГр предпринимают неудачные попытки удерживать в окружении героические Украинские города Сумы, Лебедин и Ахтырка.
На Слобожанском направлении до шестнадцати БТГр продолжают наступательную операцию в направлении Краснограда и частью сил до четырех БТГр на Изюм. Захватчик понес потери и был остановлен в районе населенных пунктов Богодухов, Чугуев, Шевченково.
На Донецком направлении, не имея успеха, агрессор сосредоточил усилия на блокировании города Мариуполь.
На Таврическом направлении противник продолжает наступательные действия в районах населенных пунктов Скадовск, Голая Пристань, Херсон, Снигиревка, Новая Каховка. После перегруппировки продолжает передвижение в направлении Херсона и Николаева. До двух БТГр действует в районах населенных пунктов Васильевка, Красное поле, Новопетровка.
В Черноморской операционной зоне враг производит развертывание корабельной группы и продолжает подготовку к проведению морской десантной операции.
"Не получая успехов в продвижении своих сил, противник коварно продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры с целью устрашения гражданского населения, которое мужественно бок о бок с Вооруженными Силами Украины сопротивляется. Моральный дух противника и его воля к победе стремительно снижаются благодаря устойчивой обороне наших войск. Оккупанты несут потери на всех направлениях. Информация об этом - несколько позже. Вместе МЫ сломаем врага, потому что правда на нашей стороне! Победа будет за нами! Слава Украине!" - резюмировали в Генштабе.
Теги: Россия, война, фронт, ситуация
- Кого заберут на фронт в случае полномасштабной войны в Украине
- В офисе президента сообщили о ситуации на фронте
- Мнение эксперта: второй фронт Путина может быть началом третьей мировой войны
- Боевые подразделения ВСУ могут быстро прорвать линию фронта "ДНР"
- В России двое летчиков отказались бомбить Сирию
- Первая серия война на Донбассе окончена. Журналист дал прогноз на будущее развитие конфликта
- Прибытие эвакуационного поезда на Луганщину задерживается09:00
- Завтра утром из Лисичанска отправится очередной эвакуационный поезд17:00
- Мариуполь остался без электричества и отопления09:00
- Сегодня из Краматорска отправятся два эвакуационных поезда08:00
- Мариупольцев освободили от оплаты коммунальных услуг17:00
- ВСУ сбили российский самолет, бомбивший Мариуполь13:00
- Волноваха подверглась массированному артобстрелу15:00
- Ситуация в Мариуполе на утро 27 марта10:00
- Сегодня из Краматорска во Львов отправится эвакуационный поезд09:00
- Войска РФ захватили Станицу Луганскую, Крымское и Марковку14:00
- Прибытие эвакуационного поезда на Луганщину задерживается09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 2 марта08:00
- Названа возможная дата второго раунда переговоров России и Украины18:00
- Завтра утром из Лисичанска отправится очередной эвакуационный поезд17:00
- Запущено мобильное приложение "воздушная тревога"15:00
- ДТЭК восстановила электроснабжение в 65 городах и поселках14:00
- В Сеть выложили имена 120 тысяч россиян, воюющих в Украине13:00
- При ударе по Харьковской ОГА пострадали 6 человек11:00
- Мариуполь остался без электричества и отопления09:00
- Сегодня из Краматорска отправятся два эвакуационных поезда08:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?15:00
- От госрегулирования до продуктовых карточек. Как планируют сдержать цены?17:00
- Приоритеты-2022 в законопроектах16:00
- Сегодня из Краматорска отправятся два эвакуационных поезда
- Сегодня из Краматорска во Львов отправится эвакуационный поезд
- ВСУ сбили российский самолет, бомбивший Мариуполь
- Волноваха подверглась массированному артобстрелу
- Ситуация в Мариуполе на утро 27 марта
- Мариуполь остался без электричества и отопления
- В Минобороны озвучили потери войск РФ за предыдущие 3 суток
- Путин перевел ядерное оружие в "особый режим"
- В Украине запустили сайт для поиска пленных и убитых солдат РФ
- В Беларуси огласили результаты референдума