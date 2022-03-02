Оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 2 марта

02.03.2022 08:00

Идут седьмые сутки героического противостояния Украинского народа российскому вторжению. Об этом сообщает Генштаб ВСУ сегодня 02.03.2022.

Как отмечается, на Подольском направлении противник силами тринадцати БТГр из состава Восточного ВО ВС РФ пытается продолжить наступление по рубежу Гореничи, Гостомель, Демидов в направлении Киева с целью блокирования столицы с северного и северо-западного направлений.

В Житомирской области находятся до трех БТГр из состава 5 общевойсковой армии.

"На Сиверском направлении до семнадцати БТГр оккупационных войск, несмотря на потери в живой силе и технике, продолжают наступательные действия с целью блокирования Киева с северо-востока. Захватчики остановлены в районах населенных пунктов Козелец, Бобровица, Макеев. На другом направлении, в районах населенных пунктов Свитильня, Перемога, Остролучье войска противника потеряли наступательный потенциал", - говорится в сводке.

Вражеские войска силами до двух БТГр предпринимают неудачные попытки удерживать в окружении героические Украинские города Сумы, Лебедин и Ахтырка.

На Слобожанском направлении до шестнадцати БТГр продолжают наступательную операцию в направлении Краснограда и частью сил до четырех БТГр на Изюм. Захватчик понес потери и был остановлен в районе населенных пунктов Богодухов, Чугуев, Шевченково.

На Донецком направлении, не имея успеха, агрессор сосредоточил усилия на блокировании города Мариуполь.

На Таврическом направлении противник продолжает наступательные действия в районах населенных пунктов Скадовск, Голая Пристань, Херсон, Снигиревка, Новая Каховка. После перегруппировки продолжает передвижение в направлении Херсона и Николаева. До двух БТГр действует в районах населенных пунктов Васильевка, Красное поле, Новопетровка.

В Черноморской операционной зоне враг производит развертывание корабельной группы и продолжает подготовку к проведению морской десантной операции.

"Не получая успехов в продвижении своих сил, противник коварно продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры с целью устрашения гражданского населения, которое мужественно бок о бок с Вооруженными Силами Украины сопротивляется. Моральный дух противника и его воля к победе стремительно снижаются благодаря устойчивой обороне наших войск. Оккупанты несут потери на всех направлениях. Информация об этом - несколько позже. Вместе МЫ сломаем врага, потому что правда на нашей стороне! Победа будет за нами! Слава Украине!" - резюмировали в Генштабе.