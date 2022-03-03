В ООН назвали число жертв среди мирного населения Украины

03.03.2022 09:00

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине заявила, что с начала российского вторжения по состоянию на полночь 1 марта зафиксировала уже 752 погибших и пострадавших среди мирного населения Украине. Об этом в среду, 2 марта, говорится в отчете миссии.

В документе сказано, что по состоянию на 1 марта Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 227 случая гибели гражданских лиц (15 из них - в возрасте до 18 лет), и 525 раненых.

Авторы отчета отмечают, что это больше, чем общее число жертв среди гражданского населения, зафиксированное УВКПЧ в зоне конфликта на востоке Украина с 2018 по 2021 год (136 убитых и 577 раненых).