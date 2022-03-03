Последние новости раздела
- Фонд Ахметова доставил медикаменты в Запорожскую область15:00
- В Украине начали выплачивать компенсацию за потерянную из-за войны работу14:00
- Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на 8 марта09:00
- Зеленский присвоил звание "Город-герой" 6 городам Украины. Среди них - Мариуполь и Волноваха13:00
- Арахамия анонсировал третий раунд переговоров Украина-РФ08:00
- В Украине запустили ресурс для поиска информации во время войны12:00
- Зеленский записал видеообращение об атаке на ЗАЭС09:00
- Укрзализныця сделала бесплатными все рейсы с востока и юга на запад Украины14:00
- В ООН назвали число жертв среди мирного населения Украины09:00
- ДТЭК частично восстановила электроснабжение Мариуполя13:00
В ООН назвали число жертв среди мирного населения Украины
03.03.2022 09:00
Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине заявила, что с начала российского вторжения по состоянию на полночь 1 марта зафиксировала уже 752 погибших и пострадавших среди мирного населения Украине. Об этом в среду, 2 марта, говорится в отчете миссии.
В документе сказано, что по состоянию на 1 марта Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 227 случая гибели гражданских лиц (15 из них - в возрасте до 18 лет), и 525 раненых.
Авторы отчета отмечают, что это больше, чем общее число жертв среди гражданского населения, зафиксированное УВКПЧ в зоне конфликта на востоке Украина с 2018 по 2021 год (136 убитых и 577 раненых).
Теги: Украина, война, ООН, жертвы, мирное население
Читайте также:
- ООН начнет называть ответственных за гибель людей на Донбассе
- Обстрельный армагеддон и признание ошибочности «блокады»
- В ООН назвали количество жертв необъявленой войны на Донбассе
- У беженцев в Украине нет никаких прав
- В Украине рассказали, как можно завершить войну на Донбассе и что этому мешает. ВИДЕО
- Жертвы войны на Донбассе: в ООН обновили страшную статистку
- В Краматорске запланирован дополнительный эвакуационный поезд во Львов17:00
- Гумконвой из Запорожья не доехал до Мариуполя из-за обстрелов16:00
- Из Запорожья в Мариуполь направили эвакуационные автобусы и гумпомощь13:00
- На ЖД вокзале Славянска развернули пункт обогрева для эвакуирующихся11:00
- В ЛугОГА рассказали о ситуации в области утром 8 марта10:00
- ГСЧС Луганщины опубликовала список контактов для экстренных ситуаций16:00
- В ДонОГА рассказали о поставке продовольствия в регион11:00
- В оккупированном Луганске произошел взрыв на нефтебазе10:00
- Из Кременной в Лиман сегодня отправятся эвакуационные автобусы08:30
- Сегодня из Краматорска отправится ряд эвакуационных поездов08:00
- В Краматорске запланирован дополнительный эвакуационный поезд во Львов17:00
- Гумконвой из Запорожья не доехал до Мариуполя из-за обстрелов16:00
- Фонд Ахметова доставил медикаменты в Запорожскую область15:00
- В Украине начали выплачивать компенсацию за потерянную из-за войны работу14:00
- Из Запорожья в Мариуполь направили эвакуационные автобусы и гумпомощь13:00
- РосСМИ опубликовали обращение Януковича к украинцам12:00
- На ЖД вокзале Славянска развернули пункт обогрева для эвакуирующихся11:00
- В ЛугОГА рассказали о ситуации в области утром 8 марта10:00
- Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на 8 марта09:00
- В ОП рассказали о третьем раунде переговоров Украины и РФ08:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?15:00
- Опубликован список эвакуированных 5 марта жителей Волновахи
- В ДонОГА опубликовали список эвакуационных поездов на 6 марта
- Сегодня из Краматорска отправится ряд эвакуационных поездов
- Эвакуационный поезд Славянск - Ужгород отправится сегодня ночью
- Из Волновахи сегодня удалось эвакуировать около 400 жителей
- Войска РФ сорвали вторую попытку эвакуации из Мариуполя
- Оккупанты повредили магистральный газопровод на Донетчине
- Российские войска обстреляли жилые кварталы Северодонецка: есть жертвы
- В Мариуполе объявлена эвакуация мирного населения
- В Мариуполе начинают эвакуацию мирного населения