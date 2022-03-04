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Зеленский записал видеообращение об атаке на ЗАЭС

04.03.2022 09:00
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Зеленский записал видеообращение об атаке на ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным видеообращением из-за атаки российских оккупантов на Запорожскую АЭС.
Президент обратился ко всем, кто «знает, что такое Чернобыль». «Россия хочет повторить это. И уже повторяет. И в 6 раз больше», — сказал он, напоминая, что в AEC в городе Энергодар шесть энергоблоков.
Зеленский сообщил, что связался с западными партнерами, а также головой МАГАТЭ. «Мы всех предупреждаем: ни одно государство, кроме России, никогда не стреляло в атомные энергоблоки. Это первый раз в нашей истории. Террористическое государство также прибегает к ядерному террору. Русские пропагандисты угрожали наполнить мир ядерным пеплом — теперь это не угроза, теперь это реальность», — сказал он.
В настоящее время пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС в г. Энергодар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщили в штабе ВСУ.
Состояние энергоблоков:

  • Энергоблок № 1: планово-предупредительный ремонт.
  • Энергоблоки № № 2, 3: отключено от сети и проводится расхлаждение ядерных установок.
  • Энергоблок № 4: в работе, электрическая мощность 690 МВт.
  • Энергоблоки № 5, 6: проводится расхлаждение ядерных установок.

Сейчас площадка Запорожской АЭС захвачена военными силами Российской Федерации.
Оперативным персоналом контролируется состояние энергоблоков и обеспечивается их эксплуатация в соответствии с требованиями технологических регламентов безопасной эксплуатации.



Теги: война, Запорожье, атака, АЭС, Зеленский
 
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