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Арахамия анонсировал третий раунд переговоров Украина-РФ
06.03.2022 08:00
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- Оккупанты повредили магистральный газопровод на Донетчине14:00
- Опубликован список эвакуированных 5 марта жителей Волновахи13:00
- В Мариуполе объявлена эвакуация мирного населения11:00
- Большая часть Северодонецка осталась без воды09:00
- В ДонОГА опубликовали список эвакуационных поездов на 6 марта08:30
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