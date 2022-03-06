Арахамия анонсировал третий раунд переговоров Украина-РФ

06.03.2022 08:00

Третий раунд переговоров между Украиной и Россией состоится в понедельник. Об этом заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

"Третий раунд переговоров состоится в понедельник", - написал Арахамия.