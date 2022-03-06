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Арахамия анонсировал третий раунд переговоров Украина-РФ

06.03.2022 08:00
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Арахамия анонсировал третий раунд переговоров Украина-РФ

Третий раунд переговоров между Украиной и Россией состоится в понедельник. Об этом заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.
"Третий раунд переговоров состоится в понедельник", - написал Арахамия.



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