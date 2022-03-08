Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на 8 марта

08.03.2022 09:00

На 8 марта Укрзализныцей запланированы такие эвакуационные рейсы

из Кривого Рога:

10:30 - №915/916 Кривой Рог – Хелм

14:00 - №222/221 Кривой Рог – Львов

19:08 - №229/230 Кривой Рог – Ужгород

20:00 - №206/205 Кривой Рог – Чоп

из Одессы:

22:32 - №238/237 Одесса – Ужгород

Эвакуационные электрички будут курсировать:

на участке Харьков – Полтава – Кременчуг;

из Харькова в Львов с пересадкой по Виннице;

из Житомира (начиная с 11:00) во Львов с пересадкой по Бердичеву.

Точные графики будут определены прямо на вокзалах с учетом динамики заполняемости поездов.

Международные эвакуационные рейсы на 8 марта:

№950 Львов – Хрубешув в 00:01;

№ 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;

№ 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;

№952 Львов – Хрубешув в 07:10;

№ 35/36 Львов – Пшемысль в 07:10;

№ 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;

№ 908/907 Днепр – Хелм в 08:00

№ 7614/7615 Кривой Рог – Хелм в 10:30;

№ 911/912 Днепр – Хелм в 10:30;

№ 902/901 Запорожье – Хелм в 11:00;

№ 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;

№ 7616/7617 Львов – Хелм в 14:00;

№ 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;

№67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм);

№ 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55;

№7618/7619 Львов – Хелм в 20:30;

№7620/7621 Львов – Хелм в 23:55.

Со ст. Чоп к ст. Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа будут курсировать 9 пар поездов.



