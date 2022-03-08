- Фонд Ахметова доставил медикаменты в Запорожскую область15:00
- В Украине начали выплачивать компенсацию за потерянную из-за войны работу14:00
- Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на 8 марта09:00
- Зеленский присвоил звание "Город-герой" 6 городам Украины. Среди них - Мариуполь и Волноваха13:00
- Арахамия анонсировал третий раунд переговоров Украина-РФ08:00
- В Украине запустили ресурс для поиска информации во время войны12:00
- Зеленский записал видеообращение об атаке на ЗАЭС09:00
- Укрзализныця сделала бесплатными все рейсы с востока и юга на запад Украины14:00
- В ООН назвали число жертв среди мирного населения Украины09:00
- ДТЭК частично восстановила электроснабжение Мариуполя13:00
В Украине начали выплачивать компенсацию за потерянную из-за войны работу
С 8 марта в Украине начали выплачивать 6500 грн людям, потерявшим работу из-за войны. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Помощь могут получить наемные работники, за которых уплачивается единый социальный взнос, и физические лица-предприниматели всех групп.
Выплата поддержки населению будет осуществляться в тех областях, где ведутся наиболее активные боевые действия. Это Волынская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская области и Киев.
Как получить 6500 грн:
1. Авторизироваться в Дие и выбрать услугу єПідтримка.
2. Выбрать карту єПідтримка. Если ее еще нет, инструкция по оформлению находится на сайте https://e-aid.diia.gov.ua/#card.
3. Нажать "Получить помощь".
4. Ожидать зачисления средств.
Выплату можно потратить на что угодно.
Теги: война, компенсация, безработный, Дия
- Война на Донбассе и компенсация ущерба: Выполнима ли миссия
- Кто и когда заплатит за разрушенный Донбасс
- Германия готова окончательно расплатиться за Первую Мировую войну
- Многим семьям "путинских отпускников", погибших на Донбассе, Россия не выплатила ни копейки
- Кабмин установил максимальную сумму компенсации за разрушенное жилье на Донбассе
- Какие соцвыплаты семьям погибших и инвалидам АТО вырастут и на сколько?
- В Краматорске запланирован дополнительный эвакуационный поезд во Львов17:00
- Гумконвой из Запорожья не доехал до Мариуполя из-за обстрелов16:00
- Из Запорожья в Мариуполь направили эвакуационные автобусы и гумпомощь13:00
- На ЖД вокзале Славянска развернули пункт обогрева для эвакуирующихся11:00
- В ЛугОГА рассказали о ситуации в области утром 8 марта10:00
- ГСЧС Луганщины опубликовала список контактов для экстренных ситуаций16:00
- В ДонОГА рассказали о поставке продовольствия в регион11:00
- В оккупированном Луганске произошел взрыв на нефтебазе10:00
- Из Кременной в Лиман сегодня отправятся эвакуационные автобусы08:30
- Сегодня из Краматорска отправится ряд эвакуационных поездов08:00
- В Краматорске запланирован дополнительный эвакуационный поезд во Львов17:00
- Гумконвой из Запорожья не доехал до Мариуполя из-за обстрелов16:00
- Фонд Ахметова доставил медикаменты в Запорожскую область15:00
- В Украине начали выплачивать компенсацию за потерянную из-за войны работу14:00
- Из Запорожья в Мариуполь направили эвакуационные автобусы и гумпомощь13:00
- РосСМИ опубликовали обращение Януковича к украинцам12:00
- На ЖД вокзале Славянска развернули пункт обогрева для эвакуирующихся11:00
- В ЛугОГА рассказали о ситуации в области утром 8 марта10:00
- Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на 8 марта09:00
- В ОП рассказали о третьем раунде переговоров Украины и РФ08:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?15:00
- Опубликован список эвакуированных 5 марта жителей Волновахи
- В ДонОГА опубликовали список эвакуационных поездов на 6 марта
- Сегодня из Краматорска отправится ряд эвакуационных поездов
- Эвакуационный поезд Славянск - Ужгород отправится сегодня ночью
- Из Волновахи сегодня удалось эвакуировать около 400 жителей
- Войска РФ сорвали вторую попытку эвакуации из Мариуполя
- Оккупанты повредили магистральный газопровод на Донетчине
- Российские войска обстреляли жилые кварталы Северодонецка: есть жертвы
- В Мариуполе объявлена эвакуация мирного населения
- В Мариуполе начинают эвакуацию мирного населения