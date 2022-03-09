Украина объявила о шести коридорах для эвакуации

09.03.2022 12:30

Украина и Россия достигли соглашения об открытии шести гумантарных коридоров для эвакуации мирных жителей. Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге в среду, 9 марта.

По ее словам, российская сторона согласилась открыть коридоры по маршрутам, предложенным Украиной. При этом еще продолжается разговор премьер-министра Дениса Шмыгаля с руководителем Красного Креста Питером Маурером на предмет подтверждения коридоров. Военные соглашаются на режим тишины с 09:00 до 21:00.

Гуманитарные коридоры открываются по следующим направлениям: