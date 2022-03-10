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Верещук перечислила маршруты для эвакуации на 10 марта

10.03.2022 12:00
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Верещук перечислила маршруты для эвакуации на 10 марта

Министр реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила на брифинге о сегодняшних "зеленых коридорах" для эвакуации гражданских лиц.
Маршруты для эвакуации в Сумской области:

  • Сумы-Полтава: Сумы – Голубевка – Вильшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава
  • Тростянец-Полтава: Тростянец – Сумы – Голубевка – Вильшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава
  • Краснополье-Полтава: Краснополье - Верхня Сыроватка –  Сумы – Голубевка – Вильшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава

Эвакуация осуществляется автобусами, возможно движение в колонне частным автотранспортом.
Также эвакуация проводится по маршрутам:

  • Изюм – Лозовая
  • Мариуполь – Запорожье
  • Волноваха – Покровск
  • Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель – Киев

Эвакуация будет осуществляться автобусами.
Эвакуация проводится бесплатно.
К водителям частных машин просьба забирать как можно больше пассажиров.



Теги: Россия, война, эвакуация, гуманитарный коридор
 
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