ДТЭК за сутки восстановила энергоснабжение 24 населенных пунктов

11.03.2022 15:00

За минувшие сутки, 10 марта, ремонтные бригады ДТЭК восстановили электроснабжение 24 населенных пунктов в Киевской и Донецкой областях, сообщает пресс-служба компании в пятницу, 11 марта.

Так, в Донецкой области свет вернули для 4900 семей в 5 районах, а именно в селах: Сладкое, Степное, Славное, Успеновка, Анновка, Богоявленко, Островское, Катериновка, Константиновка, Ильинка, Антоновка, Елизаветовка, Яковлевка, Михайловка, Львовка, Новомосковск.

В Киевской области свет вернули в 5,4 тысячи домов в населенных пунктах Макаровского района: Мостище, Осыково, Лишня, Яблоновка, Леоновка, Большой Карашин, Новоселки, Черногородка, Ясногородка. Частично возобновили электроснабжение в Большой Дымерке Броварского района и Вишневом Киево-Святошинского района.

Без света остаются более 240 тысяч семей в Донецкой области. Самая сложная ситуация - в Мариуполг, где уже более недели не могут приступить к ремонту электросетей из-за обстрелов.

Еще 195 тысяч домов без света в Киевской области. Основные повреждения в Макаровском, Ирпенском, Вышгородском, Бородянском, Иванковском, Чернобыльском, Барышевском, Бучанском, Киево-Святошинском районах.

В ДТЭК напоминают, что ремонтные бригады приступают к работе только по согласованию с военными.