Войска РФ нанесли ракетный удар по Днепру

11.03.2022 11:00

Войска РФ обстреляли ракетами Днепр. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

"Оперативная информация. Днепропетровская область. 11 марта около 06:10 в Новокодацком районе г. Днепр нанесены три авиаудара по городу, а именно: попадание вблизи детского сада и многоквартирного жилого дома и попадание в двухэтажное здание обувной фабрики с последующим горением. Предварительно 1 человек погиб. От ГСЧС привлечены 20 человек и 4 ед. техники", - говорится в сообщении.