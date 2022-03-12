Гумконвой из Запорожья сегодня вновь попытается попасть в Мариуполь

12.03.2022 10:00

Из Запорожья в Мариуполь отправились автобусы для эвакуации мирных жителей, а также гуманитарный груз. Об этом в Телеграме сообщил руководитель ЗОВА Александр Старух.

"Гуманитарная колонна на Мариуполь в сопровождении Красного Креста и священнослужителей отправилась из Запорожья. Пятая попытка спасти мирных жителей должна стать успешной!", – написал он.