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Кабмин согласовал 10 гуманитарных коридоров на 14 марта

14.03.2022 13:00
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Кабмин согласовал 10 гуманитарных коридоров на 14 марта

На понедельник, 14 марта, в Украине согласовали работу 10 гуманитарных коридоров в Киевской и Луганской областях. Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время утреннего видеообращения.
В Киевской области:

  • из сел Богдановка и Новобогдановка в Бровары,
  • из села Перемога Барышевской ОТО в город Бровары,
  • из села Бобрик в Бровары,
  • из города Гостомель в село Белогородка,
  • из поселков Немишаево и Ворзель в село Белогородка,
  • из села Дмитровка в село Белогородка.

Луганская область:

  • Северодонецк – Славянск,
  • Попасная – Славянск,
  • поселок Горское – Славянск.

Кроме того, Верещук сообщила, что 14 марта в очередной раз будут пробовать разблокировать движение гуманитарного конвоя с продуктами и лекарствами из Бердянска через Мангуш в Мариуполь.



Теги: эвакуация, Кабмин, гуманитарный коридор
 
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