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Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на 14 марта
14.03.2022 09:30
Укрзализныця назначила следующие поезда для эвакуации на 14 марта:
Харьков:
9:40 - №229/230 Харьков – Ужгород;
13:00 - №239/240 Харьков – Львов.
Днепр:
10:30 - №907/908 Днепр – Хелм;
12:30 - №228/227 Днепр - Чоп;
20:00 - №234/233 Днепр - Чоп.
Кривой Рог:
11:00 - №219/220 Кривой Рог – Чоп;
16:00 - №915/916 Кривой Рог – Хелм.
Дополнительные рейсы также отправятся из Киева в Хелм в 19:13, из Одессы в Ужгород – в 22:32 и из Ужгорода в Киев.
Укрзализныця также продолжит эвакуировать людей из Славянска и Краматорска: пассажиры этих станций смогут воспользоваться электропоездами, с которых будет осуществлена пересадка на другие рейсы до запада страны.
Теги: Укрзализниця, эвакуация, график
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