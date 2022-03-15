Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

15 марта должны заработать девять гуманитарных коридоров

15.03.2022 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
15 марта должны заработать девять гуманитарных коридоров

На 15 марта согласована работа девяти гуманитарных коридоров для эвакуации людей. Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила во время брифинга.
"Планы работы гуманитарных коридоров - на сегодняшний день согласовано девять гуманитарных коридоров. Донецкая область - из города Бердянск в город Мариуполь выедет гуманитарный груз, который довезет десятки тонн воды, медикаментов, продуктов к людям, которые очень ждут этого в Мариуполе. На обратном пути заберем женщин, детей и всех, кто нуждается из Мариуполя в Запорожье», - сказала Верещук.
Она добавила, что в Киевской области эвакуация будет из сел Богдановка, Новая Богдановка, Бобрик в город Бровары. Также Верещук добавила, что знает о ситуации в Иванкове на Киевщине, и Украина работает над эвакуационным маршрутом. Она выразила надежду, что уже 16 марта удастся открыть такой гуманитарный коридор.
Кроме того, запланированы гумкоридоры в Сумской и Харьковской областях.



Теги: эвакуация, Кабмин, гуманитарный коридор
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх