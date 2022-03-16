В Хмельницкой области попал в ДТП микроавтобус с переселенцами

16.03.2022 13:00

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 16 марта, около 6.00 часов на трассе "Кропивницкий - Знаменка" вблизи с. Лозовая Волочиской тергромады. Об этом сообщает Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, произошло столкновение автобуса "Setra" под управлением 61-летнего жителя Донецкой области и микроавтобуса "Mercedes-Benz Sprinter" (данные водителя устанавливаются), который перевозил переселенцев из Днепра в направлении г. Тернополь.

"В результате ДТП водитель и 6 пассажиров микроавтобуса погибли на месте происшествия. Еще 9 пассажиров транспортного средства госпитализированы в больницу в г. Волочиск. В настоящее время анкетные данные погибших и пострадавших устанавливаются. Водитель и пассажир автобуса серьезно не пострадали. Просим водителей быть осторожными во время дорожного движения", - говорится в сообщении.