Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Хмельницкой области попал в ДТП микроавтобус с переселенцами

16.03.2022 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Хмельницкой области попал в ДТП микроавтобус с переселенцами

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 16 марта, около 6.00 часов на трассе "Кропивницкий - Знаменка" вблизи с. Лозовая Волочиской тергромады. Об этом сообщает Департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, произошло столкновение автобуса "Setra" под управлением 61-летнего жителя Донецкой области и микроавтобуса "Mercedes-Benz Sprinter" (данные водителя устанавливаются), который перевозил переселенцев из Днепра в направлении г. Тернополь.
"В результате ДТП водитель и 6 пассажиров микроавтобуса погибли на месте происшествия. Еще 9 пассажиров транспортного средства госпитализированы в больницу в г. Волочиск. В настоящее время анкетные данные погибших и пострадавших устанавливаются. Водитель и пассажир автобуса серьезно не пострадали. Просим водителей быть осторожными во время дорожного движения", - говорится в сообщении.



Теги: Хмельницкая область, микроавтобус, ДТП, переселенцы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх