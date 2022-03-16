В Запорожье опубликовали контакты для эвакуировавшихся из Мариуполя

16.03.2022 14:00

Опубликованы контакты центров поддержки для людей, которые на собственном транспорте выехали из Мариуполя в Запорожье. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

Адреса:

г. Запорожье, ул. Рекордная, 41 (помещение цирка)

г. Запорожье, Ореховское шоссе, 27 (Эпицентр)

Контакт-центр: 0800 503 508 (круглосуточно).

В центрах оказывают всю необходимую помощь: двухразовое питание, расселение.