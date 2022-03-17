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Из Запорожья в Бердянск выехала колонна для эвакуации мариупольцев
17.03.2022 14:00
Из Запорожья в Бердянск отправилась эвакуационная колонна автобусов и бензовоз. Об этом сообщил Заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Кирил Тимошенко.
Бензовоз предназнкчен для заправки частных авто, на которых люди выезжают из Мариуполя.
Теги: Бердянск, Запорожье, Мариуполь, эвакуация, колонна
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