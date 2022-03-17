Из Запорожья в Бердянск выехала колонна для эвакуации мариупольцев

17.03.2022 14:00

Из Запорожья в Бердянск отправилась эвакуационная колонна автобусов и бензовоз. Об этом сообщил Заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Кирил Тимошенко.

Бензовоз предназнкчен для заправки частных авто, на которых люди выезжают из Мариуполя.