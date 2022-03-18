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В Запорожье из Мариуполя прибыли еще 470 автомобилей
18.03.2022 10:00
Вчера 470 автомобилей с жителями Мариуполя сумели доехать до Запорожья. Всего 1865 человек, из них 479 – дети. Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.
«Никого не оставили без помощи: накормили, обогрели, предоставили медикаменты и вещи первой необходимости. С переселенцами работают медики и узкие специалисты. Всем предоставили крышу над головой», - написал Куртев в Facebook.
По его информации, всего за два дня в Запорожье встретили 11 525 переселенцев из разных населенных пунктов.
Теги: Донбасс, Запорожье, Мариуполь, эвакуация
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