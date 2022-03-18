В Запорожье из Мариуполя прибыли еще 470 автомобилей

18.03.2022 10:00

Вчера 470 автомобилей с жителями Мариуполя сумели доехать до Запорожья. Всего 1865 человек, из них 479 – дети. Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

«Никого не оставили без помощи: накормили, обогрели, предоставили медикаменты и вещи первой необходимости. С переселенцами работают медики и узкие специалисты. Всем предоставили крышу над головой», - написал Куртев в Facebook.

По его информации, всего за два дня в Запорожье встретили 11 525 переселенцев из разных населенных пунктов.