РФ запугивает мариупольских беженцев "опасностью" Запорожья

19.03.2022 09:00

В соцсетях российские боты распространяют фейк о том, что мариупольцам опасно выезжать в Запорожье. Такими сообщениями они срывают эвакуацию из города. Об этом в Telegram сообщает Центр противодействия дезинформации.

"Пропагандисты безосновательно утверждают, что якобы предприятия "Запорожсталь" и "Запорожкокс" "заминированы", а в цехах "прячутся вооруженные бандеровцы".

Это очередное циничное вранье оккупантов! Российский агрессор пытается сорвать эвакуацию мариупольцев в безопасные места и уничтожить как можно больше настоящих патриотов города безжалостными обстрелами жилых кварталов", - отметили в ЦПД.