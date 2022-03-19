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РФ запугивает мариупольских беженцев "опасностью" Запорожья

19.03.2022 09:00
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РФ запугивает мариупольских беженцев "опасностью" Запорожья

В соцсетях российские боты распространяют фейк о том, что мариупольцам опасно выезжать в Запорожье. Такими сообщениями они срывают эвакуацию из города. Об этом в Telegram сообщает Центр противодействия дезинформации.
"Пропагандисты безосновательно утверждают, что якобы предприятия "Запорожсталь" и "Запорожкокс" "заминированы", а в цехах "прячутся вооруженные бандеровцы".
Это очередное циничное вранье оккупантов! Российский агрессор пытается сорвать эвакуацию мариупольцев в безопасные места и уничтожить как можно больше настоящих патриотов города безжалостными обстрелами жилых кварталов", - отметили в ЦПД.



Теги: Донбасс, Запорожье, Мариуполь, опасность, беженцы, фейк
 
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