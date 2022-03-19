В Запорожье "похоронили" Путина

19.03.2022 11:00

Надгробный памятник российскому президенту установили в Шевченковском районе Запорожья, сообщает 061.

На могильной плите, кроме портрета, изобразили военный корабль и дату смерти - 24 февраля.

Автор идеи говорит, что именно в день нападения на Украину путин умер как политический лидер, хотя живой физически.