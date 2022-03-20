Из Бердянска эвакуированы еще 789 мариупольцев

20.03.2022 15:00

В организованной колонне из 11 автобусов из Бердянска в Запорожье выехали 789 жителей Мариуполя. Об этом сообщает горсовет Мариуполя.

Следующие 5 автобусов для продолжения эвакуации движутся из Запорожья в Бердянск. О времени выезда новой колонны будет сообщено дополнительно.