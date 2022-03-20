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Из Бердянска эвакуированы еще 789 мариупольцев
20.03.2022 15:00
В организованной колонне из 11 автобусов из Бердянска в Запорожье выехали 789 жителей Мариуполя. Об этом сообщает горсовет Мариуполя.
Следующие 5 автобусов для продолжения эвакуации движутся из Запорожья в Бердянск. О времени выезда новой колонны будет сообщено дополнительно.
Теги: Бердянск, Мариуполь, эвакуация
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