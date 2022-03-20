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На сегодня объявлено о 7 гуманитарных коридорах
20.03.2022 12:00
На воскресенье в Украине запланировано 7 гуманитарных коридоров. Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.
Вот их перечень:
- Мариуполь — Запорожье;
- Бобрик — Бровары;
- Тарасовка — Бровары;
- Бородянка — Белая Церковь.
- Из Харькова будут отправлены гуманитарные грузы (продукты и медикаменты) в Волчанск, Рогань и Новую Рогань.
Теги: эвакуация, Кабмин, гуманитарный коридор
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