Продолжается эвакуация мариупольцев из Бердянска

20.03.2022 09:33

Колонна автобусов для эвакуации жителей Мариуполя заехала в Бердянск, сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

Посадка в автобусы происходит на площадке возле городского спорткомплекса (Мелитопольское шоссе, 27).

Отправление автобусов - в 11-00.

Кроме этого, дежурные 5 автобусов для продолжения эвакуации жителей Мариуполя выезжают из города Запорожье в Бердянск.