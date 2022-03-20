Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 20 марта

20.03.2022 08:00

Завтра, 20 марта, из Краматорска и Лозовой проследуют очередные эвакуационные поезда. Об этом сообщает пресс-служба Славянской ВГА.

Информация о поездах: