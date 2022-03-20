Вчера в Запорожье прибыло более 2000 беженцев из Мариуполя

20.03.2022 09:00

В Запорожье 19 марта прибыли еще 363 автомобиля с 2128 жителями Мариуполя. Из них 648 детей. Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

«Все эти люди получили убежище. Сейчас у них есть крыша над головой, необходимые продукты, медикаменты, вещи первой необходимости. Переселенцам также оказывается медицинская и психологическая помощь», – написал он в Facebook.

Всего за четыре дня Запорожье встретило более 15 714 переселенцев из разных населенных пунктов, из них – 3 397 детей, отмечается в сообщении.