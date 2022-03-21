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26 автобусов выехали из Запорожья для эвакуации мариупольцев

21.03.2022 15:00
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26 автобусов выехали из Запорожья для эвакуации мариупольцев

Для эвакуации мариупольцев отправили еще одну колонну автобусов из Запорожья, сообщает телеграм-канал Мариупольского городского совета.
"Новая колонна из 26 автобусов в сопровождении ГСЧС отправилась из Запорожья в Бердянск, Мангуш и Никольское чтобы эвакуировать мариупольцев. Счастливого пути!" - говорится в сообщении.



Теги: Запорожье, Мариуполь, эвакуация, автобусы
 
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