8 гумкоридоров для эвакуации согласовано на 21 марта

21.03.2022 11:00

На 21 марта согласовано 8 гуманитарных коридоров в Донецкой, Киевской и Луганской областях. Об этом сообщила на брифинге глава Минреинтеграции Ирина Верещук.

Для эвакуации людей из Мариуполя в город Запорожье будут работать маршруты:

Бердянск – Запорожье. Место сбора: спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27.

Мангушская община – Запорожье. Место сборов: село Юровка Мелекинского сельского совета, пансионат "Смена".

Никольское – Запорожье. Место собрания: школа №2, ул. Парковая, 23.

Киевская область:

из поселка Большая Дымерка в Бровары. Место собрания – Дом сельсовета на улице Бобрицкая,1.

из поселка Ворзель в поселок Белогородка. Место собрания – на улице Садовая, 13.

из города Буча в поселок Белогородка. Место собрания – улица Энергетиков, 12.

из села Козаровичи в город Вышгород. Место собрания – тренинговый центр ГУНП.

Луганская область: