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8 гумкоридоров для эвакуации согласовано на 21 марта
21.03.2022 11:00
На 21 марта согласовано 8 гуманитарных коридоров в Донецкой, Киевской и Луганской областях. Об этом сообщила на брифинге глава Минреинтеграции Ирина Верещук.
Для эвакуации людей из Мариуполя в город Запорожье будут работать маршруты:
- Бердянск – Запорожье. Место сбора: спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27.
- Мангушская община – Запорожье. Место сборов: село Юровка Мелекинского сельского совета, пансионат "Смена".
- Никольское – Запорожье. Место собрания: школа №2, ул. Парковая, 23.
Киевская область:
- из поселка Большая Дымерка в Бровары. Место собрания – Дом сельсовета на улице Бобрицкая,1.
- из поселка Ворзель в поселок Белогородка. Место собрания – на улице Садовая, 13.
- из города Буча в поселок Белогородка. Место собрания – улица Энергетиков, 12.
- из села Козаровичи в город Вышгород. Место собрания – тренинговый центр ГУНП.
Луганская область:
- из города Лисичанск в город Бахмут. Место собрания – здание ГСЧС на улице Сосюры, 324.
- из города Северодонецк в Бахмут. Место собрания – дом культуры на улице Химиков, 28.
- из города Горное в Бахмут. Место собрания – улица Первомайская, 42, дом культуры и улица Мира, 136.
Теги: эвакуация, Кабмин, гуманитарный коридор
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