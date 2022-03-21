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8 гумкоридоров для эвакуации согласовано на 21 марта

21.03.2022 11:00
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8 гумкоридоров для эвакуации согласовано на 21 марта

На 21 марта согласовано 8 гуманитарных коридоров в Донецкой, Киевской и Луганской областях. Об этом сообщила на брифинге глава Минреинтеграции Ирина Верещук.
Для эвакуации людей из Мариуполя в город Запорожье будут работать маршруты:

  • Бердянск – Запорожье. Место сбора: спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27.
  • Мангушская община – Запорожье. Место сборов: село Юровка Мелекинского сельского совета, пансионат "Смена".
  • Никольское – Запорожье. Место собрания: школа №2, ул. Парковая, 23.

Киевская область:

  • из поселка Большая Дымерка в Бровары. Место собрания – Дом сельсовета на улице Бобрицкая,1.
  • из поселка Ворзель в поселок Белогородка. Место собрания – на улице Садовая, 13.
  • из города Буча в поселок Белогородка. Место собрания – улица Энергетиков, 12.
  • из села Козаровичи в город Вышгород. Место собрания – тренинговый центр ГУНП.

Луганская область:

  • из города Лисичанск в город Бахмут. Место собрания – здание ГСЧС на улице Сосюры, 324.
  • из города Северодонецк в Бахмут. Место собрания – дом культуры на улице Химиков, 28.
  • из города Горное в Бахмут. Место собрания – улица Первомайская, 42, дом культуры и улица Мира, 136.


Теги: эвакуация, Кабмин, гуманитарный коридор
 
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