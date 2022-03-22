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Вчера из Бердянска в Запорожье эвакуировано более 4300 мариупольцев
22.03.2022 10:00
21 марта из Бердянска в Запорожье эвакуированы еще 4384 мариупольцев, из которых 1073 ребенка, сообщили в Мариупольском городском совете.
Все они получат продукты питания, необходимую медицинскую помощь, а после временное размещение.
Всего центры поддержки в Запорожье приняли и оказали помощь почти 30 тысячам мариупольцев.
Теги: Бердянск, Запорожье, Мариуполь, эвакуация
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