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Зеленский назвал "красные линии" на переговорах с Россией

22.03.2022 12:00
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Зеленский назвал "красные линии" на переговорах с Россией

Суверенитет Украины является красной линией на переговорах с Россией, отказ от временно оккупированных городов означал бы его потерю. Об этом в интервью европейским общественным вещателям и Суспільному заявил президент Владимир Зеленский.
"Для нас нельзя потерять суверенитет. Тысячи людей погибли. Россия сказала – где-то был сигнал: вот куда мы дошли на востоке, на юге, давайте мы здесь стоим и вот там некоторые города будут нашими территориями. Это потеря для нас. Это потери людей. И потеря суверенитета", – ответил президент.



Теги: Россия, переговоры, Зеленский
 
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