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Сегодня для эвакуации мариупольцев из Бердянска направили 24 автобуса

23.03.2022 11:00
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Сегодня для эвакуации мариупольцев из Бердянска направили 24 автобуса

Сегодня, 23 марта, продолжится эвакуация жителей Мариуполя из Бердянска в Запорожье. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.
Для этого направлены 24 автобуса. Посадка в них производится с 10:00 по адресу ул. Мелитопольское шоссе, 27 (площадь напротив спорткомплекса).
Всего же на сегодня согласовано 9 гуманитарных коридоров для эвакуации людей из районов боевых действий.



Теги: Бердянск, Запорожье, Мариуполь, эвакуация, автобусы
 
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