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Зеленский рассказал о ходе эвакуации жителей Мариуполя
Российские оккупанты срывают эвакуацию мирных жителей из осажденного Мариуполя из-за чего около 100 тысяч человек находятся в бесчеловечных условиях, в полной блокаде, без еды, воды, лекарств, под постоянными обстрелами и бомбардировками. Об этом во вторник, 22 марта, заявил в видеообращении президент Владимир Зеленский, передает Корреспондент.net.
"Уже не первую неделю мы стараемся организовать стабильные гуманитарные коридоры для мариупольцев. И почти все наши попытки, к сожалению, срываются российскими оккупантами. Обстрелами или сознательным террором.
Сегодня одна из гуманитарных колонн была просто захвачена оккупантами. На согласованном маршруте возле Мангуша. В плену оказались работники ГСЧС и водители автобусов.
Мы делаем все, чтобы освободить наших людей и разблокировать движение гуманитарных грузов. Вот почему я благодарен, когда представитель европейского государства высокого уровня соглашается лично присоединиться к гуманитарной миссии", - сказал президент.
Как подчеркнул Зеленский, во вторник все же удалось спасти 7026 мариупольцев. В среду работа продолжится.
Теги: Мариуполь, эвакуация, Зеленский
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