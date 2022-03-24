Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Фонд Ахметова начал поставки гуманитарной помощи в Харьков

24.03.2022 15:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Фонд Ахметова начал поставки гуманитарной помощи в Харьков

Фонд Рината Ахметова начал поставки продуктовых наборов в Харьков, сообщает пресс-служба фонда в четверг, 24 марта.
Первая партия состоит из 6000 продуктовых наборов. Помощь предназначена для жителей города, наиболее пострадавших от войны. Также ее получат люди, которые из-за обстрелов вынуждены жить в метро.
В наборы входят продукты первой необходимости, в частности: мука, макароны, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье.



Теги: Харьков, гуманитарная помощь, фонд Рината Ахметова
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх